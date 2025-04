Featured

Als in Harburg Astra gebraut wurde: Brauereien Thema der Geschichtswerkstatt

Harburg – Diese Veranstaltung sollten sich Fans vom Hamburger Bier nicht entgehen lassen: Die Geschichtswerkstatt Harburg entführt die Gäste des nächsten Klönschnacks in die Zeit, als es in der Schwarzenbergstraße noch nach Hopfen und Malz roch.

Am Freitag, 25. April, geht es in der Klönschnack-Reihe um, laut Handelsblatt, das drittbeliebteste Getränk Deutschlands: Das Bier. Genauer gesagt, um Brauereien in Harburg. Die Veranstaltung in der Geschichtswerkstatt im Kanalplatz 16 beginnt um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten

Jan Stoever erinnert sich und die Gäste an Harburger Brauereien. Er zeigt alte Fotos und Flaschen, einige der Flaschen sind an die hundert Jahre alt. Er berichtet von Tagen als an der Schwarzenbergstraße in der Bavaria-St. Pauli Brauerei von 1920 bis 1973 Astra-Bier gebraut wurde.

„Damit nicht genug: Zum Ausklang wartet am alten Kiosk an der Blohmstraße eine Überraschung auf die Gäste. Mehr wird nicht verraten. Nur so viel: Pferdewurst gibt es nicht“, sagt Günter Wincierz von der Geschichtswerkstatt.