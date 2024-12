Featured

Sofa auf Waldparkplatz entsorgt: In Abbelbüttel schlugen Müllsäue doppelt zu

Appelbüttel – Wie dreist ist das denn: Anstatt den Müll vernünftig zu entsorgen, wurde er im mal wieder im Appelbütteler Wald entsorgt – und das an gleich zwei stellen.

Auf dem Waldparkplatz in Appelbüttel am Eißendorfer Waldweg und am Vahrendorfer Stadtweg haben die Müllsäue über Weihnachten oder das Wochenende wieder zugeschlagen.

Unbekannte Täter haben ein altes Sofa auf dem Waldparkplatz entsorgt und gegen einen Baum gelehnt (Foto oben).

Am Vahrendorfer Stadtweg wurden zwei Matratzen, ein Sonnenschirm, ein Kochtopf, ein Farbeimer und weiterer Unrat (Foto unten) abgeladen. Die Kosten für die Entsorgung muss nun die Allgemeinheit bezahlen.

Leider ist dies kein Einzelfall: Immer wieder kommt es zu illegalen Müllablagerungen in Harburg Stadt und Land. Wer bei dieser Art der Ordnungswidrigkeit erwischt wird, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen.