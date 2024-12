Featured

Am Montag vor Heiligabend findet Harburgs Wochenmarkt statt

Harburg - Eigentlich gibt es am Montag keinen Wochenmarkt mehr auf dem Sand. Doch am Montag vor Heiligabend, am 23. Dezember, wird er von 8 Uhr bis 13:30 Uhr stattfinden. So haben Kunden aus Harburg Stadt & Land im Rahmen einer Sonderöffnung Gelegenheit, die Einkäufe vor den Feiertagen zu erledigen.

Für den Sonnabend, den 21. Dezember, haben sich die Marktbeschicker ein Extra ausgedacht. Sie geben einen aus. Es gibt Apfelpunsch. Der Apfelhof Dirk Feindt spendiert den Apfelsaft, Gewürze-Büchel das Gewürz und die neue Marktmeisterin Johanna Eisenschmidt schenkt das wärmende, alkoholfreie Getränk aus.

Und so sehen die Öffnungszeiten über Weihnachten, zwischen den Jahren und zum Jahreswechsel aus:

Montag, 23. Dezember, 8 – 13:30 Uhr

Dienstag, 24. Dezember, 8 – 12 Uhr

Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. Dezember geschlossen

Montag, 30. Dezember geschlossen

Dienstag,31. Dezember, 8 – 12 Uhr

Mittwoch, 1. Januar geschlossen