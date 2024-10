Featured

Ansturm auf Wochenmarkt: Harburgs neue Studenten erhielten ihre Erstie-Tasche

Harburg – Ansturm auf die Erstie-Taschen: Auch in diesem Jahr wurden die neuen Studierenden der Technischen Universität in Harburg mit der Aktion „StudiStart“ willkommen geheißen: Zum bereits 14. Mal wurden am Dienstag auf dem Harburger Wochenmarkt am Sand bei bestem Herbst-Wetter rund 1000 Willkommensrucksäcke mit Goodies und Informationen von Partnern aus dem Bezirk an die neuen Bachelor- und Master-Studierenden verteilt.

Die Aktion „StudiStart“ wurde in Kooperation mit dem Harburg Marketing e.V. und dem Technologiezentrum Tempowerk durchgeführt und von der TU & YOU Alumni und Stiftung, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, dem Phoenix Center, Contitech und PlantIng unterstützt.

Unter anderem halfen Jörn Stolle von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, TU-Präsident Andreas Timm-Giel, Mark Behr (Tempowerk) und Sozialdezernentin Anke Jobmann beim Verteilen der prall gefüllten Tasche.

Überschattet wurde die Aktion vom Verschwinden des 19-jährigen TU-Studenten Aurel S. Der 19-Jährige hatte laut Polizei am Freitagabend mit anderen Studenten eine Erstsemesterparty auf einem Campingplatz in Melbeck an der Ilmenau gefeiert. Gegen 23 Uhr wurde Aurel S. zuletzt auf der Feier gesehen, anschließend verliert sich seine Spur.

Die mehrtägige Suche der Polizei nach dem Vermissten verlief bislang ohne Erfolg.

Riesenandrang auf dem Harburger Wochenmarkt. Foto: cb