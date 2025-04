Featured

Auftakt für die Energieberg-Saison: Horizontweg wird wieder geöffnet

Georgswerder - Nachdem bereits viele Hamburger die ersten Frühlingstage genießen konnten, ist auch in Georgswerder alles bereit für die sonnige Zeit des Jahres. Nach vielen Wochen der Vorbereitung eröffnet der Energieberg am Dienstag, dem 1. April, seine Tore für die neue Saison. Dann lädt das Team der Stadtreinigung Hamburg (SRH) neben spannenden Führungen auch wieder zu einem abwechslungsreichen Aktions-Programm ein.

Allen voran die Eröffnungsveranstaltung am Sonnabend, 5. April, unter dem Motto Reparieren, Entdecken, Staunen. Von 12 bis 16 Uhr können Besucher besonders nachhaltig in den Frühling starten, indem sie nicht nur Neues entdecken, sondern auch Dinge wiederaufleben lassen, reparieren und recyceln. Daher ist erstmals auch das Wilhelmsburger Repair-Café vor Ort. Wer Lust hat, bringt also kaputte Haushaltsgeräte oder Spielzeug mit, das dann gemeinsam repariert wird. Die Anmeldung läuft ganz einfach per E-Mail an: energieberg@stadtreinigung.hamburg

Auch unabhängig vom Veranstaltungskalender ist der Energieberg einen Besuch wert. Mit dem spektakulären 900 Meter langen "Horizontweg" bietet die gesicherte und begrünte ehemalige Deponie in 40 Meter Höhe eine fantastische Aussicht auf die Stadt. Kostenlose Führungen zur Geschichte des Bergs von einer Mülldeponie zum Ausflugsziel mit erneuerbaren Energien finden am Samstag und Sonntag um 13.30 Uhr statt.

Öffnungszeiten: 1.4 bis 31.10., Mo bis Fr: 9-17 Uhr (letzter Einlass: 16:30 Uhr) Sa und So: 12 bis 16 Uhr (letzter Einlass 15:30), feiertags bleibt der Energieberg geschlossen. Anreise: Haltestelle "Fiskalische Straße (Energieberg)" der Buslinie 154.