Ausbau auf Hochtouren: Bereits 12 Switch-Punkte in Harburg – weitere in Planung

Harburg – Unter dem Motto „Mehr Carsharing für den Hamburger Süden“ fallen an vielen Orten in Harburg Parkplätze weg und es entstehen dafür in Harburg immer mehr HVV-Switch-Parkplätze.

Die Parkplätze stehen exklusiv für die Services von cambio, SIXT share, SHARE NOW und MILES zur Verfügung. Wer dort unberechtigt sein Auto abstellt, muss eine Vertragsstrafe von 20 Euro bezahlen.

Viele Anwohner, die vorher hier ihre Autos abstellen konnten, sind darüber nicht sehr erfreut, zumal viele der reservierten Parkplätze frei bleiben. Und das, wo der Parkdruck in Harburg zunimmt.

Der Ausbau dieser Mobilitätspunkte schreitet in Harburg sehr zügig voran: „Das Jahresziel wurde vorzeitig erreicht“, teilte die Hochbahn gestern mit: "Im Hamburger Süden entstanden bereits 12 hvv switch-Punkte in Harburg. WeitereMobilitätspunkte sind bereits in Planung.“

Allein in diesem Jahr wurden neun neue hvv switch-Punkte in Harburg in Betrieb genommen. Zusätzlich laufen bereits Gespräche über weitere, wie zum Beispiel in Neugraben-Fischbek.

Mit der aktuellen Ausbaustufe gibt es in Harburg aktuell zwei große hvv switch-Punkte mit jeweils sechs Stellplätzen Am Centrumshaus (S-Bahn Harburg Rathaus) und in der Hannoversche Straße (S-Bahn Harburg). Darüber hinaus bestehen neun Mobilitätspunkte mit jeweils vier Stellplätzen im Alten Postweg, dem Eißendorfer Pferdeweg, der Eißendorfer Straße, dem Ernst-Bergeest-Weg, dem Lohmannsweg, der Max-Halbe-Straße, dem Schellerdamm, am Strucksbarg sowie der Bremer Straße.

Einen zusätzlichen Punkt mit zwei Stellplätzen findet sich am Tempowerkring. Für die Mobilitätspunkte am Strucksbarg und dem Ernst-Bergeest-Weg ist außerdem bereits die Installation einer StadtRAD-Station in Planung. cb