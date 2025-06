Featured

Ausflugstipp für Pfingstmontag: Diese drei Mühlen öffnen am Mühlentag ihre Pforten

Harburg – In Norddeutschland stehen Hunderte liebevoll und aufwendig sanierte Wind- und Wassermühlen. Viele dieser Zeitzeugen öffnen für Besucher regelmäßig ihre Pforten. Wir haben für unsere Leser einen guten Ausflugstipp, gerade bei dem unbeständigen Wetter am Pfingstwochenende: Am Pfingstmontag, 9. Juni, findet der 32. Deutsche Mühlentag statt.

Dann öffnen auch drei historische Mühlen bei uns mit einem abwechslungsreichen Programm ihre Türen für die Besucher. Mit dabei sind die Windmühle Johanna in Wilhelmsburg, die Wassermühle Karoxbostel und die ehemaligen Amtswassermühle in Moisburg.

Windmühle Johanna: Am Pfingstmontag findet von 10 bis 18 Uhr das traditionelle Wilhelmsburger Mühlenfest rund um die Windmühle statt. Die 1875 errichtete Mühle ist nicht nur ein Wahrzeichen der Elbinsel Wilhelmsburg, sondern auch ein lebendiges Kulturdenkmal und eine produzierende Mahlmühle.

Die Besucher erwartet den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen Köstlichkeiten, Musik und vielen Aktionen. Der ökumenische Inselgottesdienst, begleitet vom Inselposaunenchor Wilhelmsburg und dem Blasorchester St. Maria zu Harburg, bildet den Auftakt.

Wassermühle Karoxbostel: Zu einem fröhlichen Fest rund um die historische Mühle lädt der Verein Wassermühle Karoxbostel e.V. ein. Gefeiert wird am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In der restaurierten Wassermühle an der Karoxbosteler Chaussee werden Müllermeister Franz Rosenkranz und sein Müller-Team besten Bio-Roggen schroten. Das Back-Team um Detlef Nagel backt daraus im historischen Lehmbackofen knuspriges „Mühlenbrot“ und leckeren Butterkuchen.

In diesem Jahr werden auch 50 Brote zugunsten des Seevetaler „Food Days“ gebacken. Die „Foodys“ informieren an ihrem Infostand die Besucher über das 2023 gegründete Projekt. Für technikbegeisterte Besucher werden sicherlich die Sägevorführungen ein besonderer Höhepunkt sein.

Die Sägemüller der Wassermühle zeigen, wie Baumstämme mit dem historischen Venezianischen Gatter zu Balken, Bohlen und Brettern gesägt werden. In der Hofschmiede wird die Kohle in der Esse glühen und Hammerschläge lassen den Amboss erklingen. Willi Bersuch und Carsten Weede geben Einblicke in das alte Handwerk und das Schmiede-Projekt an der Wassermühle.

Mühlenmuseum in Moisburg: Von 11 bis 17 Uhr gibt es ein Programm in der ehemaligen Amtswassermühle in Moisburg in der Straße Auf dem Damm 10.

Ein ehrenamtlicher Müller setzt das schwere Wasserrad in Gang und erklärt, wie aus Korn Schrot gemahlen wird. „Kommen Sie mit ihm ins Gespräch und lassen Sie sich die 300 Jahre alte Mühle zeigen. Spinnerinnen aus Moisburg zeigen, wie aus Wolle Fäden entstehen. Kinder mahlen mit einer Handmühle selbst Getreide und filzen bunte Filzbilder“, so die Veranstalter.

Im gemütlichen Mühlencafé und im Cafégarten direkt an der rauschenden Este genießen Sie die beliebte Mühlentorte aus Buchweizen, Kuchen, erfrischende Getränke und Kaffee.