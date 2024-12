Featured

Basteln, Singen und Staunen: Wochenende voller Highlights auf dem Weihnachtsmarkt

Harburg - Der Harburger Weihnachtsmarkt lädt in den kommenden Tagen zu einem vielfältigen Programm ein, das Kinderaugen zum Leuchten bringt und Erwachsene in Weihnachtsstimmung versetzt. Von kreativen Workshops bis hin zu musikalischen Darbietungen und kulinarischen Genüssen – für die ganze Familie ist etwas dabei.

Am heutigen Donnerstag, 12. Dezember, geht es von 16 bis 17.30 Uhr mit dem Archäologischen Museum auf eine spannende Zeitreise. Kinder basteln aus hochwertigem Filz ihre eigenen Beutel und erleben dabei die Geschichte hautnah.

Am Freitag, 13. Dezember, wird es Sportlich für den guten Zweck: Die 18. Torwand-Meisterschaft der Altherren-Auswahl zu Gunsten der Muskelschwundhilfe steht an.

Am Sonnabend, 14. Dezember, stehen zauberhafte Unterhaltung und musikalische Besinnlichkeit auf dem Programm: Ab 13 Uhr sorgt der Schminkclown mit zauberhaften Kindertattoos für strahlende Gesichter. Um 16 Uhr lädt das Blasorchester St. Maria zu einem musikalischen Gottesdienst mit traditionellen Weihnachtsliedern ein - ein besinnlicher Moment mitten im Trubel des Marktes.

Ein Fest für alle Sinne gibt es am Sonntag, 15. Dezember: Der Sonntag beginnt mit „Zimt & Zucker für die Ohren“: Gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen, während spannende Einblicke in Weihnachtstraditionen aus aller Welt gegeben werden. Um 14 Uhr dürfen Kinder Hamburgs größtes Lebkuchenhaus mit duftenden Lebkuchenplatten und buntem Naschwerk verzieren.

Ab 15 Uhr sorgt das Kasperltheater mit lustigen Geschichten für beste Unterhaltung. Täglich um 17.45 Uhr wird zudem ein Türchen am Harburger Adventskalender geöffnet, hinter dem sich kleine Geschenke für Kinder verbergen.

Kunsthandwerk und kulinarischer Genuss: Neben dem vielfältigen Programm laden die Design- und Kunsthütten zum Stöbern ein: von glanzvoller Weihnachtsdekoration über Harburger Stadtansichten bis hin zur Glasbläserei, die vor Ort Murano-Glasfiguren herstellt.

Ein musikalisches Finale: Jeden Abend um 18 Uhr bieten die Harburger Turmbläser ein stimmungsvolles Konzert aus den Fenstern des historischen Rathauses und lassen den Marktbesuch harmonisch ausklingen.

Vorschau auf das große Finale: Am Sonnabend, 28. Dezember, um 18 Uhr rüstet sich der Weihnachtsmarkt für seinen krönenden Abschluss, bevor er am 29. Dezember seine Tore schließt: ein spektakuläres Feuerwerk erleuchtet den Harburger Rathausplatz und verwandelt ihn in einen Logenplatz. Dieses Highlight ist der Dank des Weihnachtsmarktes an alle Gäste und Freunde für eine wundervolle Vorweihnachtszeit.