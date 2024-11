Featured

Baumfällarbeiten in Harburg: Blutbuche am Rathaus muss gefällt werden

Harburg – Am kommenden Montag wird das Kreischen der Kreissäge in der Harburger City zu hören sein. Der Grund: Am Montag, 11. November, beginnen die Arbeiten zur Fällung einer Blutbuche zwischen den Gebäuden Harburger Rathausplatz 4, Harburger Rathausplatz 6 und Harburger Rathausforum.

Die Blutbuche (Fagus sylvatica `Purpurea`), mit einem Stammumfang von 362 Zentimeter, ist aufgrund eines fortgeschrittenen Pilzbefalls mit dem Riesenporling nicht mehr standsicher und muss daher gefällt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich erst am Freitag, 15. November 2024 abgeschlossen sein.