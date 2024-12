Featured

Baumkuchen, Engel und Rentier: Weihnachtsstimmung in der City

Harburg – Engel, Rentier und Baumkuchen: Die Weihnachtsstimmung in der Harburger City nimmt Fahrt auf. Am Sonnabend veranstaltete das Harburg Marketing den Harburger Winterzauber. Am zweiten Adventssamstag sorgten der Weihnachtsmann und sein Engel gemeinsam mit ihrem Rentier für vorweihnachtliche Freude: Sie verteilten köstliche Weihnachtsschokolade und hunderte frische Clementinen vom Harburger Wochenmarkt und zauberten mit dieser liebevollen Geste zahlreichen Menschen ein Lächeln ins Gesicht.

Im Weihnachtsstübchen der Harburg Info kamen mehr als 50 Gäste bei Glühwein und Punsch ins Gespräch – und das bei einem abwechslungsreichen Programm: Konditormeister Dierk Eisenschmidt präsentierte exklusiv seinen Baumkuchen und seine Christstollen, die es bis zum 18. Dezember in der Harburg Info gibt. Vor allem der traditionelle Baumkuchen von Dierk Eisenschmidt ist nach wie vor sehr begehrt bei den Genießern.

Weinhändler Lars H. Girard stellte den neuen Harburg-Rotwein vor und der Hamburger Stadtmaler Ralf Schwinge hatte seine, gemeinsam mit der Hamburgischen Miniatur Manufaktur gestaltete, „Harburgensia“ sowie neue Magnete und Christbaumschmuck im Gepäck und signierte den Harburg-Kalender 2025.

In der Harburger Innenstadt zogen strahlende Eisköniginnen-Stelzenläuferinnen mit ihren beeindruckenden, leuchtenden Kostümen bewundernde Blicke auf sich. Auf dem Harburger Weihnachtsmarkt genossen Besucher weihnachtliche Köstlichkeiten und ein buntes Kulturprogramm.