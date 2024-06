Featured

Bereit fürs Sommermärchen: 650 Kinder an der Alten Forst tanzen für das deutsche Team

Eißendorf – Was für ein Anblick: 650 Kinder der Grundschule In der Alten Forst haben am Freitag den EM-Tanz aufgeführt. Und das hat eine lange Tradition: Seit 2006 singen und tanzen die Schüler für die deutsche Nationalmannschaft.

Alle Kinder, von der Vorschule bis zur 4. Klasse – führten am Freitag gemeinsam den EM-Tanz auf dem Schulhof auf, um sich auf das Spiel gegen Schottland einzustimmen und unsere Nationalmannschaft zu unterstützen. Eingestimmt auf den Tanz wurden die Kinder mit einer Videobotschaft von Ex-Fußball-Profi Marcell Jansen. Die komplette Aktion war ein voller Erfolg: Das Auftaktspiel wurde klar mit 5:1 gewonnen.

Zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft werden die Kinder gemeinsam den EM-Tanz aufführen, der von den Lehrerinnen Karolina Freitag und Sandra Dietz erdacht wurde.

Dazu ist die gesamte Schule festlich geschmückt. So wird das „Blue Goal“ über Eißendorf erstrahlen und an das Sommermärchen 2006 erinnern. Damals hat die Schule an der Kunstaktion zur WM 2006 von Michael Batz teilgenommen.

Auf dem Schulhof stehen 32 Flaggenmasten mit den Fahnen aller EM-Teilnehmer und stimmen alle Kinder, Eltern, Lehrer und Besucher fröhlich ein. Über 100 Meter Girlanden mit Wimpeln in schwarz/rot/gelb wurden quer über den Schulhof gespannt.

Zudem können alle Kinder ihr persönliches Fan-Outfit mitbringen, um die Vielfalt der verschiedenen Nationen zu unterstreichen.

„Es ist schön, dass sich so viele Begeisterte mit Ideen einbringen, um gemeinsam zu feiern und Freude zu haben. Das Sommermärchen kann beginnen. Wir sind bereit“, betonte Schulleiter Andreas Wiedemann.