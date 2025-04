Featured

Besucherrekord auf der Jahnhöhe: Über 350 Gäste beim HTB-Schnuppertag

Harburg – Tolles Wetter, viele Besucher und jede Menge Sport: Der Tag der offenen Tür beim HTB war ein voller Erfolg. Mehr als 350 Interessierte kamen am Sonnabend in den Sportpark Jahnhöhe zum Schnuppertag. „Das ist ein neuer Besucherrekord“, freute sich Carla Rook vom HTB. Und nicht nur das: Der Tag der offenen Tür bescherte dem Verein 60 neue Mitglieder, die an diesem Tag keine Aufnahmegebühr zahlen mussten.

Mehr als 20 Sportarten präsentierten sich an diesem Tag. Immer gut besucht war auch das Schnupper-Training auf den Tennis-Plätzen mit rund 50 Neu-Anfragen. Großes Interesse gab es auch bei den neuen Merchandising-Artikeln, wie Mützen, Handtücher und Stanley-Cups vom HTB.

Auch der Tag des Mädchenfußballs war ein voller Erfolg: „Mehr als 40 Mädchen aus den Jahrgängen 2019 bis 2015 sind zu dem Probetraining zu uns gekommen. Nach Ostern starten wir mit dem regelmäßigen Training“, sagte Carla Rook gegenüber harburg-aktuell.

Aber auch indoor war einiges los: Die Tanzabteilung hat mit ihrem Programm gut 100 Leute zusammengebracht und eine beeindruckende Show geliefert.

Sehr gut besucht war auch der Stand der Harburger Schützengilde: Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, einmal mit dem Laser-Gewehr zu schießen. Die Gilde war zum dritten Mal beim Tag der offenen Tür dabei.