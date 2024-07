Featured

Biker-Treffen an der „Britsch“: Benefiz-Sternfahrt für krebskranke Kinder

Harburg – Benefiz-Sternfahrt für krebskranke Kinder: Nun schon zum 12. Mal treffen sich am Sonntag, 14. Juli ab 11 Uhr zahlreiche Biker, Triker, Quad- und Rollerfahrer zum Nicostars Charity Ride an der Alten Harburger Elbbrücke – der „Britsch“, wie sie in Bikerkreisen genannt wird.

Organisiert wird der Event seit all den Jahren von den Hanse-Bikern, die damit die Fördergemeinschaft krebskranker Kinder am UKE unterstützen. Einzeln, in kleinen Gruppen oder größeren Konvois kommen die Biker aus der ganzen Region zu diesem alljährlich stattfindenden Ereignis, überreichen ihre Spenden, die zum Teil sogar über das ganze Jahr hinweg gesammelt wurden, stärken sich mit kühlen Getränken, Kaffee, Kuchen und natürlich deftigen Leckereien vom Grill.

Wie schon in den Jahren zuvor, werden auch diesmal wieder viele Nicht-Biker aus der Region von den chromblitzenden Maschinen auf der Britsch angelockt, sie bestaunen, bewundern und sicherlich ebenfalls mit einer kleinen Spende zum guten Zweck beitragen.

Jeweils am 2. Sonntag im Juli findet die Veranstaltung statt, der bei vielen Bikern zu einem festen Termin in ihrem Tourenkalender geworden ist. Knapp 89.000 Euro wurden in den zurückliegenden 17 Jahren so schon für die Fördergemeinschaft krebskranker Kinder gesammelt

Da der Nicostars Charity Ride keine kommerzielle Veranstaltung ist und daher auch keine Gewinne erwirtschaften kann, kommen sämtliche Erlöse der Spendensammlung zugute und werden am Ende der Veranstaltung jeweils in bar direkt an die oder den Delegierten der Fördergemeinschaft ohne Abzüge für Verwaltungskosten übergeben. Die Besucher erhalten somit schon während der Veranstaltung Informationen über die erzielte Spendenhöhe und den damit verbundenen Verwendungszweck.

Mehrere hundert Besucher werden auch in diesem Jahr wieder erwartet, um die gute Sache zu unterstützen, sich auszutauschen, miteinander zu plaudern und mit Live-Musik von „JP King" und „Aitch Eleven" bei hoffentlich gutem Wetter bestens unterhalten zu lassen.