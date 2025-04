Featured

Blütenzauber hinterm Rathaus: Harburgs Krokuswiese steht in voller Blüte

Harburg – Einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Frühling gibt es jetzt am Harburger Rathaus: Harburgs bekannteste Krokuswiese steht in voller Blüte. Obwohl es noch nicht richtig warm ist, sorgt die Blütenpracht meistens Mitte März für Freude bei den Passanten.

Hunderte der kleinen Blumen sorgen jetzt wieder für einen echten Hingucker in der Harburger City. In diesem Jahr blühen die Krokusse vor allem weiß und lila, gelbe Blüten sind in diesem Jahr nur wenige dabei.

Auch wenn sich der warme Frühling in den kommenden Tagen noch etwas rar macht: Es gibt viel Sonnenschein und ab Mitte der Woche werden die Temperaturen auch wieder zweistellig.