Blauer Himmel und viel Sonne: Am Wochenende dreht der Frühling auf

Harburg – Blauer Himmel und viel Sonnenschein: So lässt sich das Wetter in den kommenden Tagen in Harburg Stadt und Land gut zusammenfassen. Keine Spur von Aprilwetter in den letzten Tagen des Aprils.

Der Frühling kehrt zurück. Perfektes Ausflugs-, Garten-, Sport- oder Grill-Wetter. Überall grünt und blüht es und die gelben Rapsfelder im Landkreis Harburg (Foto) sind jetzt ein echter Hingucker.

Am heutigen Freitag ist es noch bewölkt, doch ab morgen gibt es viel Sonne. Dabei wird es nach Ansicht der Meteorologen von Tag zu Tag etwas wärmer. Bis Mitte der Woche wird es bis zu 22 Grad warm.

Auch die Aussichten für den nächsten Feiertag, den 1. Mai, an dem traditionell viele Veranstaltungen im Freien stattfinden, sind gut.