Buchhandlung Seevetal in Hittfeld ist Niedersachsens Buchhandlung des Jahres

Hittfeld - Die Buchhandlung Seevetal in Hittfeld in der Gemeinde Seevetal ist Niedersachsens Buchhandlung des Jahres 2024: Mit dieser Auszeichnung – sie ist mit 8000 Euro dotiert - würdigen das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Nord das Engagement der Buchhandlung Seevetal für die Leseförderung und Literaturvermittlung.

„Die Buchhandlung Seevetal ist ein wichtiger Akteur des literarischen und kulturellen Lebens in Seevetal. Sie überzeugt durch ihr vielfältiges Angebot, Veranstaltungen und persönlichen Service und schafft altersübergreifend Räume, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Susanne Ludorf und ihr Team geben ihre Begeisterung fürs Lesen mit großem Engagement und von ganzem Herzen weiter. Ich gratuliere Susanne Ludorf und ihrem Team ganz herzlich und freue mich auf einen Besuch in der Buchhandlung!“, sagt Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs.

„Dass Buchhandlungen eine maßgebliche Rolle in Bezug auf Kultur, Bildung und Unterhaltung in ihrem Umfeld spielen, beweist die Seevetaler Buchhandlung seit Jahren. Das Team um Susanne Ludorf schafft ein Umfeld, das Lesen zur Freude und Leseförderung zu einem essenziellen Beitrag für die Attraktivität Seevetals werden lässt“, so Branka Felba, Vorstandsvorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – Landesverband Nord

Die Preisverleihung findet am 8. August in der Buchhandlung Seevetal statt.