CDU-Mann fordert Ausbau der Pflegeinrichtungen für Senioren im Bezirk Harburg

Harburg - Im Bezirk Harburg gibt es immer mehr ältere Menschen. 15,2 Prozent der gemeldeten Einwohner sind 67 Jahre alt oder älter. Das entspricht 26.972 Menschen. Was dem Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll Sorge bereitet. Nach seiner Einschätzung gibt es nicht genug Betreuungseinrichtungen.

„Das Angebot an vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie an Tagespflegeangeboten in Harburg muss angesichts des demografischen Wandels dringend ausgebaut werden", meint der Bürgerschaftsabgeordnete der CDU.

Im Bezirk Harburg, so ergab die antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage von Trepoll, gibt drei Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 58 Plätzen. Die tatsächliche Belegungsfähigkeit ist nicht bekannt. Außerdem gibt es 28 ambulante Pflegedienste mit Zulassung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI). Neben fünf Seniorentreffs in Harburg stehen auch weitere durch das Bezirksamt Harburg geförderte Einrichtungen wie Stadtteilkulturzentren und Bürgerhäuser für die Freizeitgestaltung älterer Menschen zur Verfügung. zv