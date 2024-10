Featured

Code Week 2024: Marmstorfer Grundschüler entdecken Welt des Programmierens

Marmstorf - Jedes Jahr im Herbst engagieren sich hunderte Menschen und Initiativen in ganz Europa, um Kinder und Jugendliche für die digitale Welt zu begeistern. Die Schule Marmstorf war als einzige Harburger Grundschule erstmalig auch dabei. Im Rahmen der Code Week wurden am vergangenen Dienstag und Mittwoch 80 Marmstorfer Grundschüler von der Vorschule bis zur Klasse 4 mit viel Spaß, Kreativität und Teamwork an die digitale Welt herangeführt.

Die Lehrerin Janina Schlemm leitet an der Schule Marmstorf den Begabungskurs „Erstes Programmieren“. Zusammen mit einigen Kolleginnen und drei Helferkindern aus dem Begabungskurs hat sich die engagierte Lehrerin an der Code Week beteiligt. So konnten die teilnehmenden Kinder in einem spannenden Nachmittags-Workshop interessante Einblicke in die Welt des Programmierens gewinnen.

Mit dem Programm Scratch Junior können Kinder bereits ab einem Alter von fünf Jahren spielerisch erste Schritte in der Welt des Programmierens machen und eigene interaktive Geschichten, Spiele und Animationen gestalten – und das ganz ohne Vorkenntnisse.

Die Veranstaltung war zunächst für 20 Kinder geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die Plätze auf 80 erweitert und die Veranstaltung doppelt angeboten. Die große Begeisterung der teilnehmenden Kinder spricht für sich. Nicht nur die grünen Smileys der Programmier-App leuchteten am Ende des erfolgreich absolvierten Workshops, sondern auch die Gesichter der kleinen Programmierer.