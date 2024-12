Featured

Damit Harburg schnell wieder sauber wird: Die Silvester-Tipps der Stadtreinigung

Harburg – In wenigen Stunden ist es wieder so weit: Mit einem leuchtenden und krachenden Feuerwerk wird das neue Jahr begrüßt. Damit die Straßen und Wege auch in Harburg schnell wieder sauber sind.

Wenn die letzten Raketen gerade gezündet wurden, beginnt die Stadtreinigung Hamburg in den frühen Morgenstunden des 1. Januars 2025 bereits mit der Beseitigung der Feuerwerksreste. Die Mitarbeiter sind unter anderem in den Fußgängerzonen der Harburger City und in einigen Grünanlagen unterwegs. Um den Kollegen die Arbeit zu ermöglichen, ist die SRH auf die Mithilfe aller Hamburger angewiesen.

Die SRH bittet deshalb darum, dass abgebrannte Feuerwerksbatterien unmittelbar nach Benutzung wieder mitgenommen und in den schwarzen Restmülltonnen entsorgt werden.

Leere Flaschen in die Altglas Container geworfen werden und abgebrannte und erkaltete Feuerwerksreste in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden.

Das Silvesterfeuerwerk sorgt nicht nur für eine gesundheitsschädliche Spitzenbelastung durch Feinstaub: Auch kleine Plastikteile aus Feuerwerksbatterien und von Raketen sowie weggeworfene Plastikschutzhülsen von Zündschnüren oder Raketenhütchen aus Plastik können abseits befestigter Straßen und Wege kaum wieder eingesammelt werden und sind eine Quelle für Mikroplastik im Boden.

Gleiches gilt für achtlos weggeworfene Folienverpackungen von Silvesterfeuerwerk. Diese Plastikteile gehören in die gelben Hamburger Wertstofftonnen oder -säcke.

Für alle nicht während der Sofortmaßnahme gesäuberten Flächen gilt: Die SRH reinigt Fahrbahnen, Grünanlagen und Gehwege im Rahmen der regelmäßigen Reinigung. Die Gehwegreinigung findet allerdings nur dort statt, wo Anlieger Gehwegreinigungsgebühren bezahlen. „Auf allen anderen Gehwegen sind die Anwohner selbst für die Entfernung von Böllerresten und Abfällen verantwortlich, auch wenn sie nicht die Verursacher der Verschmutzung sind“, sagt Anna-Maria Jeske, stellvertretende Pressesprecherin der Stadtreinigung.