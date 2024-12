Featured

Damit Wünsche erfüllt werden können: 25.000 Euro für das DRK-Hosiz

Langenbek - Den Menschen zur Seite stehen, die schwerkrank im Hospiz ihre letzte Lebensphase verbringen. Ihnen und den Angehörigen einen würdevollen Abschied ermöglichen, der nach ihren Vorstellungen gestaltet wird: Für diese Unterstützung hat sich die Hamburg Commercial Bank entschieden und spendet 25.000 Euro an das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden.

Überreicht wurde der symbolische Spendenscheck von Martin Wiedemann, Senior Vice President bei der Hamburg Commercial Bank AG. Der Harburger kennt das Hospiz in Langenbek seit mehr als zehn Jahren, denn er ergänzt das DRK-Team regelmäßig als ehrenamtlicher Helfer im Küchendienst.

Wie wichtig zeitliches und auch finanzielles Engagement für das Haus ist, betont Thorben Goebel-Hansen, seit Oktober Geschäftsführer DRK-Hospiz Hamburg-Harburg gGmbH: "Nur dank dieser Unterstützung kann unser Team die Gäste und deren Angehörige so individuell wie möglich umhegen und mit allem versorgen, was sie in ihrer sensiblen Situation brauchen und wünschen. Wir bedanken uns sehr herzlich für die Spende, denn sie ermöglicht uns diese persönliche Begleitung auch in Zukunft."

Hospizleiterin Britta True hat für das Geld bereits eine konkrete Verwendung im Blick. "Sei es das Leibgericht zum Abendbrot oder der selbst gebackene Kuchen - wir versuchen, jeden Essenswunsch der Gäste zu erfüllen. Die Spende wird somit für ein ganzes Jahr unserem Kochteam und der Speisekammer zugutekommen."

Info: Das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden bietet Platz für zwölf Gäste in ihrer letzten Lebensphase. Der Aufenthalt ist für die Gäste kostenlos. Einen Teil der laufenden Kosten muss das Harburger Rote Kreuz aus Spenden finanzieren.