Dann holt die Stadtreinigung kostenlos ihren alten Weihnachtsbaum ab

Bezirk - Auch in diesem Jahr holt die Stadtreinigung nach Weihnachten im Januar kostenlos Weihnachtsbäume ab, die in Privathaushalten standen. Für jeden Stadtteil gibt es dafür in der zweiten und dritten Woche des neuen Jahres je einen festen Abholtermin.

Und das ist zu beachten:

Von den am Straßenrand bereitgestellten Bäumen darf keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgehen.

Es werden nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mitgenommen, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind.

Tannenbaumständer aus Holz sollten entfernt werden.

Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten häufig auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Das sind die Termine für Ihren Stadtteil:

Cranz: 6. und 13. Januar

Eißendorf: 8. und 15. Januar

Francop: 6. und 13. Januar

Gut Moor: 9. und 16. Januar.

Harburg: 10. und 17. Januar

Hausbruch: 9. und 16. Januar

Heimfeld: 8. und 15. Januar

Langenbek: 10. und 17. Januar

Marmstorf: 6. und 13. Januar

Moorburg: 9. und 16. Januar

Neuenfelde: 6. und 13. Januar

Neugraben Fischbek: 6. und 13. Januar

Neuland: 9. und 16. Januar

Rönneburg: 10. und 17. Januar

Sinstorf: 10. und 17. Januar

Wilstorf: 10. und 17. Januar