Das besondere Geschenk: Weihnachtsshopping im Harburger Museum

Harburg – Wie wäre es mal mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk: Pünktlich zur Vorweihnachtszeit lädt das Archäologische Museum in Harburg wieder zum Stöbern in den Museumsshop am Museumsplatz 2 ein: Hier warten viele Geschenkideen rund um die aktuellen Ausstellungen, aber auch andere schöne Dinge, die man nicht überall bekommt.

Das Angebot des Museums ist in diesem Jahr eine Fundgrube für alle Archäologie- und Harburg-Fans. Stöbern nach Weihnachtsgeschenken im Museumsshop - eine echte Shopping-Alternative, Wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird im Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg schnell fündig: Besucher können sich hier in entspannter Atmosphäre inspirieren lassen und auch in letzter Minute noch kleine Aufmerksamkeiten mit viel Herz für ihre Lieben finden.

Im Museumsshop finden sich neben Büchern, Schmuck und Andenken aller Art auch Angebote, die einen direkten Bezug zu den Sammlungen und Ausstellungen haben - handverlesene, schöne und einzigartige Dinge, die sich als Weihnachtsgeschenke, Mitbringsel oder Aufmerksamkeit eignen.

Viele dieser stadtgeschichtlichen Liebhaberstücke sind nicht im regionalen Einzelhandel, sondern nur im Museumsshop erhältlich. Hier gibt es zum Beispiel die berühmte Harburg-Ansicht von Caspar Merian aus dem Jahr 1654. Der überaus repräsentative Kupferstich wurde digital koloriert und somit fotorealistisch zu neuem Leben erweckt. Er ist nun im Museumsshop als hochwertiger Druck in verschiedenen Varianten zu bekommen.

Und auch die „Edition 1000 Jahre Neue Burg Hamburg“ gibt es nur im Archäologischen Museum Hamburg: Füllfederhalter, Kugelschreiber und Bleistifte aus uralter Mooreiche, die 1000 Jahre lang tief unter dem Straßenpflaster verborgen war und bei archäologischen Grabungen am Hopfenmarkt gefunden wurde. Jedes Schreibgerät ist handgefertigt aus dem historischen Holz der Neuen Burg und damit ein besonderes Stück Hamburger Geschichte.

Der Weihnachtsbummel lässt sich zudem hervorragend mit einem Besuch in der Museumsgastronomie verbinden: Im Foyer am Museumsplatz können die Gäste in der Helms Lounge ihren Besuch ausklingen lassen. An kalten Tagen wärmen hier ein leckeres Mittagsmenü oder ein Kaffee mit einem feinen Stück Kuchen.

Und wer es nicht mehr ins Museum schafft: Viele der Museumsgeschenkideen sind auch bequem online unter amh.de erhältlich.

An den Weihnachtsfeiertagen ins Museum Geschenke ausgepackt? Genug gegessen? Dann ab ins Museum: Nach den Weihnachtsfeiertagen öffnet das Archäologische Museum Hamburg ab dem 26. Dezember wieder seine Pforten und ist damit in den Weihnachtsferien eine gute Alternative für die Freizeitgestaltung der Familie.