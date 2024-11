Featured

Harburgs Weihnachtstanne ist da: Am Sonnabend wurde sie aufgestellt

Harburg – Da ist sie endlich: Am Sonnabend wurde Harburgs Weihnachtstanne vor dem Harburger Rathaus aufgestellt. Ein untrügliches Zeichen dafür, das bald der Weihnachtsmarkt beginnt.

Nur noch wenige Tage, dann gibt es auf dem Harburger Rathausplatz wieder Glühwein- und Mandelduft: Am Donnerstag, 21. November, beginnt der Harburger Weihnachtsmarkt.

In diesem Jahr kommt der gut zehn Meter hohe Baum Bioland Tannenhof Bornholdt in Schleswig-Holstein. Das Aufstellen am Sonnabend hat problemlos funktioniert.

In der kommenden Woche wird Harburgs Weihnachtsbaum noch mit der Lichterkette geschmückt, damit er in der Dämmerung strahlen und funkeln kann.