Das Team von Weller präsentiert die neuen Aceman von Mini in Harburg

Promotion - Großes Interesse am neuen Aceman der Kult-Marke Mini bei Weller (ehemals B&K) an der Buxtehuder Straße. Zur Präsentation des vollelektronischen Flitzers kamen zahlreiche Kunden in den ersten Stock des Autohauses.

Dort hatte das Team um David Breuer Partyfeeling erzeugt. DJ, Cocktail und Buffet von Spitzenkoch Frank Wiechern vom Leuchtturm, machten die Präsentation zu einem Event.

Der Aceman ist ein großer Kleiner. Mit 4,08 Meter länge ist er etwa größer als der Cooper. Der Kofferraum hat ein Volumen von 300 Litern. Klappt man die Rücksitze um, kommt man auf rund 1000 Liter.

Im Innenraum fällt das kreisrunde Display im neuen Mini-Design ins Auge, das eigentlich das einzige Element dieser Art ist. Dazu gibt es einen Sprachassistenten.

Zur Motorisierung. Es gibt den Aceman mit 42,5 kWh-Akku und 135 kW/184 PS Leistung sowie mit 54 kWh-Akku und 160 kW/218 PS.

Interesse? Einfach mal vorbei schauen und sich den neuen Aceman genau anschauen. Dazu gibt es Rat und Tipps vom Mini-Team.