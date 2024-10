Featured

De Stuuv - das neue Haus für Alle: Quartiershaus am Ohrnsweg eröffnet

Neugraben - Mit einem roten Schlüssel im XXL-Format und in Anwesenheit von Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel und Harburgs Sozialdezernentin Dr. Anke Jobmann wurde es offiziell gemacht: Das neue Quartiershaus „de Stuuv“ am Ohrnsweg in Neugraben-Fischbek kann ab sofort als Treffpunkt genutzt werden. Und viele Nachbarn kamen zur Eröffnungsfeier, um sich ein Bild vom dem topmodernen Haus zu machen, das vom DRK Harburg geleitet wird.

Kochen, klönen, kreativ werden, Kultur erleben, Sport machen: Das und mehr geht ab sofort in „de Stuuv“. Und dank eines bunten Programms und scharfem Fingerfood gab es am Sonntag in „de Stuuv“ zur Eröffnung die erste Party: Gruppen der Grundschule Ohrnsweg sangen, Tänzer der TMB Dance Tanzschule und Rapper Mischka standen auf der Bühne.

Auf den Fluren rannten Kinder mit Luftballontieren hin und her, die Älteren rätselten über den Quizfragen der Verlosung. Es war so, wie es Dr. Anke Jobmann, Harburgs Sozialdezernentin, in ihrer Rede beschrieben hatte: „Ganz nach unserem Harburger Motto, Zusammenleben in Vielfalt‘ soll dieses Haus ein Treffpunkt für Alle sein und zu einem neuen Ankerpunkt im Quartier werden.“ Ömür Karabakan-Agemo, DRK-Projektleiterin von „de Stuuv“, ergänzte: „Wir möchten hier eine starke Nachbarschaft schaffen, in der sich Alle willkommen fühlen.“

Laut Finanzsenator Dr. Andreas Dressel wurden die acht Millionen Baukosten von Finanz- und Baubehörde investiert, realisiert hat den Neubau das zur Finanzbehörde gehörende Unternehmen GMH. Dressel betonte: „,de Stuuv‘ ist hamburgweit das erste Muster-Quartiershaus, das wir so auch in anderen Stadtteilen umsetzen könnten.“

In dem zweistöckigen Gebäude sind auch die Straßensozialarbeit Sandbek, das RISE-Stadtteilbüro steg Hamburg, IN VIA e.V., die DRK-Elternlotsen und eine Kita untergebracht.

Nächster Termin in „de Stuuv“ ist ein interkulturelles Familienfrühstück des TV-Fischbek am Sonnabend, 26. Oktober. Ab November startet ein Kinderkino. Neben einer Ausstattung für Workshops oder Seminare können im Haus übrigens auch Räume für private Feste angemietet werden.

Mehr Infos zum Wochenplan unter www.de-stuuv.de oder telefonisch unter 0176 17 66 09 45, Mail: Quartiersraum-Ohrnsweg@drk-paedagogik.hamburg