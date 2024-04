Erholungswald als Müllkippe: Wieder illegale Abfallentsorgung in Appelbüttel

Appelbüttel – Es ist schon wieder passiert: Auf dem Waldparkplatz in Appelbüttel am Eißendorfer Waldweg haben die Müllsäue erneut zugeschlagen. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, nutzten Unbekannte Täter den Parkplatz im Appelbütteler Wald als Müllkippe.

Ausflügler, die an diesem schönen Wochenende von diesem Parkplatz in die Natur starten wollten, trauten ihren Augen nicht: Ein komplettes Schlafsofa, Matratzen und ein Metall-Regal landeten im Erholungswald.

Leider ist diese Art der Ordnungswidrigkeit kein Einzelfall: Erst Ende Februar kam es wie berichtet zuletzt zu so einer illegalen Müllentsorgung an diesem Waldparkplatz. Für das Aufräumen und die Entsorgung des Abfalls müssen jetzt andere Aufkommen.