Der Termin steht: Kamin des ehemaligen Kraftwerks in Moorburg wird gesprengt

Moorburg - Um Platz für den Wasserstoff-Elektrolyseur zu schaffen, laufen seit Frühjahr 2024 die Rückbauarbeiten des alten Kraftwerks Moorburg. Dafür hatte die Stadt die Fläche im Dezember 2023 von Vattenfall zurückgekauft. Zunächst wurden das Gipskreislager, das Filteraschesilos und die Rauchgasreinigung abgerissen.

Am Sonntag, 10. November, sollen nun mit den beiden Kaminzügen, im Volksmund auch Wahrzeichen von Moorburg genannt abgerissen werden. „Ich kann bestätigen, dass nach aktueller Planung die Sprengung der Kamine geplant ist“, bestätigte Stefan Kleimeier, Pressesprecher des neuen Betreibers Hamburger Energiewerke gegenüber Lenthe-Medien. Über den genauen Ablauf wird der Hamburger Energieversorger erst später berichten.

Nach aktueller Planung soll ab 8 Uhr ein Sicherheitsbereich eingerichtet werden. Dafür werden auch Straßen im Umfeld des Kraftwerkes Moorburg gesperrt. In der Zeit von 9 bis 10 Uhr wird die Sicherheit in dem vorgegebenen Bereich überprüft und eventuelle Personen in dem Bereich evakuiert. Ab 10 Uhr ist dann mit der Sprengung des Kamins und der Kaminzüge zu rechnen. Danach erfolgt die Aufhebung des Sicherheitsbereichs. Welche Straßen von den Sperrungen betroffen sind und welcher Sperrradius eingerichtet wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.