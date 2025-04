Featured

Die ersten Frühlingsboten sind da: Am Alten Friedhof blühen hunderte bunte Krokusse

Harburg – Jetzt kommt endlich der Frühling nach Harburg Stadt und Land. Nach einer gefühlten Ewigkeit Winterwetter ist das Bibbern hoffentlich vorbei. Die Sonne scheint vom Himmel und die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich.

Auch die ersten Frühlingsboten sind endlich da: Überall beginnt es aus dem Boden zu sprießen. Etwa auf den Beet-Terrassen zum Zugang des Alten Harburger Friedhofs an an der Bremer Straße blühen jetzt hunderte Krokusse und bieten ein buntes Farbspektakel.

In den kommenden Tagen soll es nach Meinung der Meteorologen noch milder werden: 13 bis 15 Grad und Sonne sind drin. Am Freitag soll es sogar bis 17 Grad warm werden. Kein Zweifel: Der Frühling steht in den Startlöchern.