Die Müllabfuhr macht Pause: Weihnachten und Neujahr gibt es Verschiebungen

Harburg - Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag 2024 macht auch die Müllabfuhr der Stadtreinigung Hamburg eine Pause. Deshalb verschieben sich die Abfuhrtermine. Für Montag, 25. Dezember, kommt die Müllabfuhr bereits am Sonnabend, 23. Dezember.

Nach Weihnachten und Neujahr kommt die Müllabfuhr einen Tag später als üblich. Statt am Montag, 1. Januar kommt sie am Dienstag, 2. Januar. Die Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen geschlossen.

Alle Terminverschiebungen sind online unter www.stadtreinigung.hamburg mit einem Klick hier abrufbar. cb