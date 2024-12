Featured

Die Müllabfuhr macht Pause: Weihnachten und Neujahr gibt es Verschiebungen

Harburg - Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag 2025 macht auch die Müllabfuhr der Stadtreinigung Hamburg eine Pause. An Weihnachten und zum Start des neuen Jahres haben auch die Kollegen der Abfuhr frei.

Daher verschiebt sich die Müllabfuhr sowohl in der letzten Woche des alten Jahres als auch in der ersten Woche des neuen Jahres um jeweils einen Tag. Je nach Datum wird der Termin einen Tag vorgezogen oder nach hinten verschoben.

Alle zwölf Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester geschlossen.

Die Terminverschiebungen sind online unter www.stadtreinigung.hamburg zu finden.