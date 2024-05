Die wichtigsten Regeln im Wald: Umweltbehörde stellt neue Schilder auf

Heimfeld – Die wichtigsten Regeln auf einem Blick: Im Heimfelder Holz hat die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, kurz BUKEA, die ersten neuen Schilder an den Zugängen zum Erholungswald aufgestellt.

Bisher war das Naturschutzgebiet (NSG) lediglich mit den Naturschutzgebietsschildern (Dreieck mit Adler) ausgeschildert. Jetzt kommt ein weiteres Hinweisschild dazu.

Die Besucher des Waldes werden mit sechs Piktogrammen auf die Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet hingewiesen: Unter anderem müssen Hunde an die Leine, Feuermachen und Grillen sind verboten und Wege dürfen nicht verlassen werden. So kann jeder Besucher des Waldes dabei helfen, dass die totholzreichen Mischwälder geschützt und so erhalten bleiben.

„Es wurden für alle Hamburger Naturschutzgebiete solche Piktogramm-Schilder im einheitlichen Hamburg-Design entwickelt. Diese werden nun nach und nach in allen Naturschutzgebieten aufgestellt“, sagte Pressesprecherin Renate Pinzke, auf Anfrage von harburg-aktuell.

„Das Ziel des neuen Designs mit überwiegend bildlicher Sprache ist die schnellere und sprachenunabhängige Erfassbarkeit der Inhalte, so dass Störungen von Flora und Fauna in den Naturschutzgebieten möglichst vermieden werden“, so die Pressesprecherin. cb