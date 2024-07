Featured

Dieses Farbspektakel macht gute Laune: In Ehestorf blühen hunderte bunter Gladiolen

Ehestorf – Wenn die Gladiolen blühen, dann nimmt der Sommer an Fahrt auf – und in Ehestorf zeigt sich der sich jetzt von seiner bunten Seite: Hunderte Gladiolen auf dem Selbstpflückfeld zaubern jetzt wieder ein Farbspektakel.

Gute Laune gibt’s da schon beim Hinsehen. Doch die Lebensdauer der bunten Gladiolen ist kurz: Sie dürfen gegen eine Gebühr gepflückt werden.

Passend zum Farbspektakel zeigt sich auch das Wetter: Am Freitag ist es noch bewölkt und es regnet ab und zu. Schon am morgigen Sonnabend wird das Wetter wieder besser und ab Sonntag wird es wieder richtig schön sommerlich. Die Sonne zeigt sich oft am Himmel und das Thermometer klettert auf bis zu 26 Grad.