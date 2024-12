Featured

Doppelte Bescherung im Kennedy-Haus: Harburger Lions-Clubs spenden 4000 Euro

Harburg – Nicht nur für die Kinder hat es heute im Kinderzentrum Kennedy-Haus im Phoenix-Viertel eine Bescherung gegeben – Auch das Leitungsteam der Einrichtung in der Kalischerstraße, in der rund 100 Kinder Vor- und Nachmittags in unterschiedlichen Gruppen betreut werden wurde am Mittwoch beschenkt. Und das gleich in doppelter Weise.

Vertreter der Lions Clubs Harburg-Harburger Berge und Harburg-Altstadt statteten dem Kennedy-Haus am Vormittag einen Besuch ab. Mit dabei haten sie Spenden in Höhe von genau 4000 Euro, die sie an die Leiterin Katharina Mittag übergaben.

„Der Lions-Club Harburger Altstadt spendet seit gut zehn Jahren, immer zu Weihnachten 1000 Euro aus den laufenden Projekten für das Kennedy-Haus“, sagte Lions Bernd Meyer, der gemeinsam mit seinem Präsidenten Marius Wiese bei der Spendenübergabe dabei war.

Die 3000-Euro-Spende des Lions-Club Hamburg-Harburger Berge stammt aus der „Summertime Music“, die Ende Juli wie berichtet zum zweiten Mal in der Helms-Lounge veranstaltet wurde. Den symbolischen Scheck übergaben past-Präsident Tomas Neumann-Thieme und der Activity-Beauftragte Gerrald Boekhoff.

Mehr als 120 Gäste genossen im Sommer deftige Leckereien vom Grill – zubereitet von der Helms-Lounge – kühle Getränke und heiße Musik. Auf der Open-Air-Bühne am Museumsplatz standen die Lokalmatadoren „Homefield Stompers“ und die Band „Skiffle Track“.

Wofür diese großzügige Spende verwendet werden soll, steht bereits fest: „Wir wollten mit den Kindern im Rahmen der Ferienbetreuung unterschiedliche Tagesausflüge unternehmen. Dieses Geld ist in unserem normalen Etat nicht vorhanden“, sagte Leiterin Katharina Mittag gegenüber harburg-aktuell.