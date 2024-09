Featured

Dritter Shopping-Sonntag des Jahres: Family Day in der Harburger City

Harburg – Am nächsten Sonntag, 29. September, findet der dritte Verkaufsoffene Sonntag in Hamburg statt. Auch in der Harburger Innenstadt dreht sich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr rund um der vom Senat vorgegebene Thema „Kinder, Jugend und Familie“.

Der Harburger Family Day bietet zahlreiche Aktionen rund um das Thema für junge und alte Besucher. Natürlich kommt auch das Shoppen nicht zu kurz – bei großartigen Angeboten im Harburger Einzelhandel kann man sich bereits mit der ersten Herbstmode für die kälteren Monate eindecken.

Wer noch einmal eines der neun Klaviere in der City spielen möchte, hat am Sonntag noch einmal die Chance dazu: Das Projekt „Play the piano“ findet beim Family Day seinen Abschluss.

Bereits Ende August wurden an zentralen Plätzen in Harburg insgesamt neun kunstvoll von Künstlern gestaltete Klaviere aufgestellt, die nicht nur optisch ein Hingucker waren, sondern auch als musikalische Bühne für alle dienten, die sich ans Klavier setzten.

In der gesamten Harburger City gibt es Aktions- und Gastronomiestände, die ein vielfältiges Programm für die gesamte Familie bieten. Unter anderem gibt es Bungee-Jumping für die jungen Besucher und eine Roboterpräsentation der Technischen Universität auf dem Rathausplatz. In der Lüneburger Straße kann man sich am Stand der Verbraucherzentrale zu wichtigen Themen wie „Strom- und Heizkosten“ zu informieren.

Sportlich wird es im Marktkauf-Center: Dort findet ein Hula-Hoop-Wettbewerb mit Peter Sebastian statt.

Zudem feiert das Phoenix-Center sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass stehen Gewinnspiele, ein buntes Bühnenprogramm, Pianokonzerte und vieles mehr auf dem Programm.