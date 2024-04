DRK-Kinderteller: Blumen Kaiser sammelt 1.500 Euro mit Verkauf von Keksen

Neugraben - Seit 32 Jahren sammelt das Ehepaar Melanie und Michael Kaiser, Inhaber des gleichnamigen Blumengeschäfts in Neugraben, Spenden ein. Nicht einfach so. Vielmehr verkaufen Sie selbstgemachte Kekse von Stammkundin Brigitta Engel. Die backt seit 32 Jahren.

Der - von Ehepaar Kaiser aufgerundete - Erlös geht dann, nach Abzug der Kosten für die Backzutaten, an einen guten Zweck. Dieses Jahr zum neunten Mal in Folge an den Kinderteller des DRK. Die können nun für stolze 1.500 Euro Essen für Kinder bereitstellen.

Lothar Bergmann, Präsident des DRK Harburg, war schon erstaunt, als er anlässlich der Spendenübergabe an den Neuwiedenthaler Kinderteller in den Räumen von Blumen-Kaiser bei Kaffee und selbstgemachten Kuchen die Geschichte der Spendenaktion erzählt bekam.

"Bereits vor 32 Jahren", erinnert sich Geschäftsinhaber Michael Kaiser, "war Britta Engel hier Kundin und hat uns immer selbstgebackene Kekse in der Adventszeit geschenkt. Die haben wir für unsere Kunden hingestellt, daneben eine Spendendose. Die meisten haben aber nur bei den Keksen kräftig zugelangt. Die Dose wurde nie richtig voll." Kurzerhand wurde das Konzept umgekrempelt. Fortan gab es zur Adventszeit die Kekse, fein verpackt, nur gegen eine Spende.

Ehefrau Melanie Kaiser erklärt: "Wir wollen mit dem Geld natürlich helfen. Es soll aber auch regional sein, der Nachbarschaft irgendwie zugutekommen. Und als wir hörten, dass es unweit von hier, also in Neuwiedenthal, Kinder gibt, die an Wochenenden Hunger leiden, haben wir uns direkt für den Kinderteller des DRK Hamburg-Harburg als Spendenempfänger entschieden." Das war vor neun Jahren.

Tatsächlich hatten die Kindergärtnerinnen in der Neuwiedenthaler Kita Grüne Insel vor ein paar Jahren festgestellt, dass einige Kinder freitags und montags besonders viel aßen. Sie forschten nach. Die erschütternde Antwort: Die Eltern konnten sich am Wochenende kein Essen für ihre Kinder leisten, oder ihnen aus sonstigen Gründen kein Essen zubereiten.

Der DRK-Harburg Präsident ist sichtlich stolz auf seine Kita-Mitarbeiter: "Die haben damals sofort mit dem Vorstand und dem Präsidium gesprochen und den Kinderteller ins Leben gerufen, Spenden organisiert. Seitdem bekommen Kinder aus dem Quartier an Wochenendtagen mittags warme Mahlzeiten. Kostenlos. Alles Spenden-finanziert. Und die Ausgabe organisiert weiterhin die Kita-Leitung zusammen mit Ehrenamtlichen."

So kommt das Geld dann direkt und ohne Abzüge den Kindern zugute. Immerhin an etwa vier Wochenenden können allein aus der Spende der Kaisers und den so beliebten Keksen von Stammkundin Engel Mahlzeiten bereitgestellt werden.

Wer ebenfalls den Kinderteller mit spenden unterstützen oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, findet alle weiteren Infos mit einem Klick hier!