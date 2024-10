Featured

Du bist mein Stern: Große Kunst-Auktion für das Kinderhospiz im Habibi-Atelier

Harburg – Unter dem Titel „Du bist mein Stern!“ findet ab Montag, 7. Oktober, im Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden eine große Kunstaktion mit Kunstauktion statt: Rund 30 Künstler aus Harburg und Umgebung werden live vor Publikum Bilder malen, die anschließend für den guten Zweck versteigert werden.

Der gesamte Erlös fließt an das Kinderhospiz Sternenbrücke, ein Projekt, das Sly vom Habibi-Atelier seit Jahren am Herzen liegt und für das er schon seit vielen Jahren mit einer großen Aktion unterstützen wollte - nun ist es endlich so weit.

Vier Tage lang werden die Künstler von 12 bis 18 Uhr in den Schaufenstern im Obergeschoss der Arcaden beim „Live-Painting“ zu bewundern sein. Mit dabei sind unter anderem Bernd Muus, Ralf Schwinge und Boris Jankowski.

Am fünften Tag der Aktion, Freitag, 11. Oktober, stehen Ausstellung, Aktion und Konzert auf dem Programm. Die vor Ort entstandenen und die gespendeten Bilder, wie etwa von der Kunstleihe Harburg, können von 12 bis 15 Uhr in einer Ausstellung unter die Lupe genommen werden.

Dann wird es spannend: Die Versteigerung, mit einem externen Auktionator, beginnt um 15 Uhr. „Das Mindestgebot für ein Bild normaler Größe beträgt 200 Euro, kleine Bilder starten bei 50 Euro“, sagt Sly. Wer kein Bild ersteigern, aber trotzdem die Aktion mit einer Spende unterstützen möchte, findet vor Ort den QR-Code über den direkt gespendet werden kann.

Bei Live-Musik und kühlen Getränken wird die Aktion anschließend ausklingen.