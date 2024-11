Featured

E-Mail-Panne: Nur wenige wussten, dass der Olivenöl-Mann heute auf dem Markt war

Harburg – Eigentlich ist der Besuch von Olivenöl-Produzent Jakob Wenning auf dem Harburger Wochenmarkt ein Pflichttermin für Genießer aus Harburg Stadt und Land. Nur zweimal im Jahr kommen er oder sein Vater mit frisch gepresstem Olivenöl der Sorte Olivastra Seggianese vom Monte Amiata auf den Wochenmarkt. Die Olivenernte in diesem Jahr war gut und das Öl ist von ganz besonderer Qualität.

Doch heute war alles etwas anders. Der Grund: Kaum jemand wusste davon, dass er heute auf dem Wochenmarkt ist. Der Grund: Die Info-Mail, die normalerweise einige Tage vor dem Termin an die Stammkunden versendet wird, kam aufgrund eines technischen Problems bei den meisten nicht an. Nur ganz wenige bekamen Post von den Wennings. Die Ursache der Panne soll noch geklärt werden.

Einen Vorbericht bei harburg-aktuell, wie sonst üblich, hat es dieses Mal im Vorfeld nicht gegeben, da auch in der Redaktion keine Nachricht von den Wennings angekommen war.

„Das hat man natürlich gemerkt: Es kamen viel weniger Kunden als normalerweise“, ärgert sich Jacob Wenning. Betroffen von der Mail-Panne sind alle Termine in Hamburg. Auch die Kunden in den anderen Stadtteilen haben dadurch zum großen Teil keine Mail erhalten.

Wer dringend frisches Olivenöl vom Monte Amiata haben möchte, muss über die Elbe fahren: Am Donnerstag ist er auf dem Wochenmarkt im Turmweg, am Freitag in Schnelsen und am Sonnabend in Volksdorf. „Wir überlegen jetzt, ob wir die Termine in Hamburg im Frühjahr nächsten Jahres noch einmal wiederholen. Das steht aber noch nicht fest“, sagte Jacob Wenning gegenüber harburg-aktuell.