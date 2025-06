Featured

"Ein Tag, der zählt": DRK-Hospiz feiert traditionelles Sommerfest

Langenbek - Das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden lädt am Sonnabend, 14. Juni, von 12 bis 16 Uhr herzlich zu seinem jährlichen Sommerfest ein. Das Motto: "Ein Tag, der zählt". Neben Angehörigen und Familien der Gäste sind alle Förderer, Freunde der Einrichtung, Nachbarn und Interessierte herzlich willkommen, einen besonderen Nachmittag im Hospiz zu verbringen.

Das Team des Hospizes bietet spannende Einblicke in die wertvolle Arbeit des Hauses und führt interessierte Besucher durch die Räumlichkeiten. Im Raum der Stille erwartet die Gäste eine Andacht mit Seelsorgerin Hella Lemke sowie eine wohltuende "Reise mit Klangschalen" mit Annerose Renken, ausgebildeter Klangtherapeutin und Pflegefachkraft.

Hospiz-Leiterin Britta True freut sich aber auch über das von ihrem Team organisierte weitere Programm: „Auch dieses Jahr wird für das leibliche Wohl unserer Besucher bestens gesorgt: Es gibt Würstchen vom Grill, knusprigen Flammkuchen aus dem Holzbackofen und ein reichhaltiges Kuchenbuffet sowie frische Waffeln." Für die kleinen Gäste wird ebenfalls viel geboten. "Sie können am Glücksrad drehen, ein leckeres Eis genießen, sich mit einem Glitzertattoo verschönern lassen und mit den Clowns Blumina und Lucky auf Tuchfühlung gehen", ergänzt True. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, Hospiz-Schirmherrin und NDR-Moderatorin Bettina Tietjen persönlich zu treffen und ins Gespräch zu kommen.

Für musikalische Unterhaltung an dem Nachmittag sorgen Peter Cienia mit seinem Akkordeon, Marike Niemeyer am Klavier, das Duo Strahinja Pavlovic (Klarinette) und Alexander Vergara (Gitarre) sowie Gunnar Strahl mit Gitarre. Feierlich eröffnen wird Schirmherrin Bettina Tietjen das Fest um 12 Uhr - musikalisch unterstützt von den Kindern der DRK-Kita Janusz Korczak-Haus und der DRK-Ganztagsbetreuung an der Schule Scheeßeler Kehre.

Das "Hospiz für Hamburgs Süden" bietet Platz für zwölf Gäste in ihrer letzten Lebensphase, wobei der Aufenthalt für die Gäste kostenfrei ist. Dabei muss ein Teil der laufenden Kosten durch Spenden finanziert werden.

Aus diesem Grund wurde 2014 der Freundeskreis zur Unterstützung des Harburger Hospizes ins Leben gerufen, der stets neue Mitglieder und Partner sucht. "Wie überall im Leben gilt auch hier: Ohne Freunde geht es nicht", betont Bettina Tietjen. "Das Schöne ist, dass man schon ab zehn Euro im Monat dabei sein kann. Unterstützen auch Sie das Hospiz für Hamburgs Süden und werden Sie Mitglied im Freundeskreis!"

Das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden freut sich auf einen wunderschönen Tag mit vielen Begegnungen und besonderen Momenten.