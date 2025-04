Featured

Elf kleine Retter: Gründungsfeier für die Kinderfeuerwehr Leversen-Sieversen

Leversen – Großes Fest für die Kinderfeuer in Leversen-Sieversen: Mit vielen Rednern und Gästen anderer Feuerwehren fand am Sonnabend die Gründungsfeier der Kinderfeuerwehr der FF Leversen-Sieversen statt.

Ortsbrandmeister Niklas Schubert freute sich, viele Besucher am Gerätehaus in Leversen begrüßen zu dürfen. Neben den Kindern und deren Eltern waren auch zahlreiche Gäste aus Feuerwehr und Politik der Einladung gefolgt.

Die offizielle Gründung der Kinderfeuerwehr fand bereits im Juni 2024 statt. Am 11. September 2024 startete der Dienstbetrieb unter der Leitung von Yasmin Wiener mit sieben Kindern. Rabea Peters war ebenfalls „Frau“ der ersten Stunde in der Betreuung der „Feuerquallen“, so der Name der Kinderfeuerwehr.

Mittlerweile sind elf Kinder, darunter auch ein Mädchen, Mitglied der Kinderfeuerwehr. Als weitere Betreuerinnen konnten Manuela Hillmer und Elina Erdmann gewonnen werden. Alle 14 Tage findet am Mittwoch ab 17 Uhr der Dienst am Gerätehaus in Leversen statt.