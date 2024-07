Featured

Elisabeth-Lange-Schule: Feierlicher Abschied für den ersten Abiturjahrgang

Eißendorf - An der Elisabeth-Lange-Schule (ELS) in Harburg wurde am Donnerstag zum ersten Mal ein Abiturjahrgang verabschiedet. Wegen des großen Besucherandrangs musste die Feier in kurzerhand die Sporthalle verlegt werden.

Die Stadtteilschule in Eißendorf startete im August 2021 mit ihrem ersten 11. Jahrgang und baute in der Folge ihre Oberstufe kontinuierlich aus, so dass sie nun alle Abschlüsse für ihre 915 Schüler anbieten kann. Für den ersten 11. Jahrgang hatten sich 60 Schüler angemeldet. 34 Schüler haben nun die Hochschulreife und weitere 18 Schüler haben die Fachhochschulreife erworben.

Die Elisabeth-Lange-Schule hat allen Grund zum Feiern, denn ihre Anmeldezahlen für die fünften Klassen und auch für die Oberstufe sind so hoch, dass sie gar nicht mehr alle Schüler aufnehmen kann.

Das war nicht immer so. Der Ruf der Schule am Ehestorfer Weg war lange nicht sehr gut. In wenigen Jahren haben vereinte Kräfte von Schulleitung und Kollegium mit großem Engagement dafür gesorgt, dass die Schule heute sehr attraktiv ist. „Früher war dies eine Schule, wo über die Hälfte der Schüler zugewiesen wurden, also gar nicht hier sein wollten“, berichtet Tobias Langer, der seit sieben Jahren die Schule leitet. „Dieses Bild hat sich total gewandelt, und dieses Jahr hatten wir die zweithöchsten Anmeldezahlen aller Stadtteilschulen in Hamburg.“

So viele Kinder kann die Schule nicht aufnehmen und möchte sie auch nicht, denn eines ihrer positiven Markenzeichen ist der persönliche Umgang miteinander. Hier kennt noch jeder jeden, und die Begegnung in Wertschätzung und Würde steht an oberster Stelle.

Benjamin Christ, Abteilungsleiter der Oberstufe, ist stolz, dass im ersten Durchgang so viele Schüler das Abitur erreicht haben. „Die Nachfrage für das neue Schuljahr ist groß auch von externen Schülern“, berichtet er, „doch in diesem Sommer werden wir aufgrund beschränkter Ressourcen nur 58 Jugendliche aufnehmen können.“

Die Oberstufe wird sich noch erweitern, sobald neue Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Derzeit werden alte Gebäude auf dem Schulgelände abgerissen, weil hier bis zum Sommer 2026 ein Neubau mit über 5.000 Quadratmetern für die Oberstufe, sowie eine Turnhalle, eine Mensa und Klassen- und Fachräume gebaut werden.