Endlich geht’s los: Harburgs "Sommer im Park" wurde heute gestartet

Harburg – Endlich ist es so weit: Der Siebte „Sommer im Park“ wurde heute gestartet. Bis zum 28. Juli werden an der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark Konzerte, Comedy, Theater, und ein umfangreiches Rahmenprogramm – alles natürlich Open Air - geboten.

Rund 250 Menschen versammelten sich heute Mittag vor der Freilichtbühne. Wo am vergangenen Sonnabend noch die Raver eine heiße Party feierten, galoppierte als erster Kommissar Pferd über die Bühne.

Sechs Tage lang gibt es nicht nur viel Musik auf der Bühne - unter anderem sind die Top-Acts Lotto King Karl am Freitag, Stefan Gwildis am Donnerstag und Abi Wallenstein am Sonntag dabei – sondern auch Rahmenprogramm, an dem kostenlos teilgenommen werden kann.

Auch für die Top-Konzerte gibt es jetzt noch Karten im Vorverkauf. Kurzentschlossene können für alle Programmpunkte noch Karten an der Tageskasse kaufen.

Heute um 20 Uhr steht etwa das Theaterstück Mary Shellys Monster auf dem Programm.

