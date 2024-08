Featured

Endspurt im Hittfelder Schwimmbad: Freibad-Saison endet am 1. September

Hittfeld – Endspurt im Hittfelder Freibad: Wer jetzt noch mal die letzten Spätsommertage im Freibad nutzen möchte, hat bis einschließlich Sonntag, 1. September, die Chance dazu. Ab Montag, 2. September, öffnet das Hallenbad Hittfeld wieder.

Anke Wahne von der Bäder- und Seenverwaltung der Gemeinde Seevetal hat noch einen Geheimtipp für das Freibad: "Oft lohnt sich der Besuch auch, wenn der Himmel etwas bedeckter ist - und meist ist es dann auch nicht so voll."

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. hat in einem Bericht auf das Problem zunehmender Aufsichtspflichtverletzung von Eltern im Schwimmbädern aufmerksam gemacht. Auch im Hittfelder Freibad hat diese Entwicklung seit einiger Zeit zugenommen, so dass die Gemeinde Seevetal als Betreiber hier durch entsprechende Plakate auf die drohenden Gefahren für Kinder in einem Schwimmbad aufmerksam machen möchte.

Das Hallenbad Hittfeld öffnet am Montag, 2. September. Das Hallenbad Over ist jetzt schon zu den üblichen Zeiten geöffnet. Nur am Freitag, 23. August, ist es aufgrund eines Personalengpasses geschlossen.