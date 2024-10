Featured

Eröffnungsfeier im Quartiershaus "de Stuuv": Volles Programm und zwei Senatoren

Neugraben – Vor einigen Wochen hat das neue Quartiershaus am Ohrnsweg „de Stuuv“ in Neugraben-Fischbek den Betrieb aufgenommen und es laufen – wie berichtet - die ersten Angebote. Jetzt findet auch die offizielle Eröffnungsfeier statt – und gleich zwei Senatoren werden dabei sein.

Am Sonntag, 13. Oktober, eröffnet das Bezirksamt Harburg von 13 bis 18 Uhr gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg, Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Karen Pein, Dr. Anke Jobmann, Dezernentin für Soziales, Jugend und Gesundheit sowie Jens Kerkhoff, Geschäftsführer der GMH das Quartierhauses "de Stuuv" am Ohrnsweg in Neugraben-Fischbek. „Wir laden die Nachbarschaft und Neugierige ganz herzlich ein“, so das Bezirksamt.

Die Einweihungsfeier soll so vielfältig sein, wie unser Stadtteil selbst, heißt es. Auf dem Programm stehen Unterhaltung für Kinder, Informationen rund ums Viertel und ein Bühnenprogramm, Luftballonfiguren, Kinderschminken, Armbänder basteln, das Kaffeemobil kommt, Quiz mit tollen Preisen, Tanzgruppe und fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Im "de Stuuv" finden Besucher das Stadtteilbüro Neugraben-Fischbek, die Kita Ohrnsweg, die Straßensozialarbeit, die DRK-Elternlotsen sowie der "Klönschnack"-Kiosk vom "Der Hafen - Verein für psychosoziale Hilfe" sowie den Stadtteilraum und eine Gemeinschaftsküche. Der Stadtteilraum und die Gemeinschaftsküche können für private Veranstaltungen und Feiern angemietet werden. Ansprechpartner für die Koordinierung der Angebote im Haus und die Nutzung des Stadtteilraums und der Gemeinschaftsküche ist der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

Informationen zum gesamten Angebot im Quartierhaus erhalten Interessierte unter www.de-stuuv.de telefonisch unter 0176 17 66 09 45 oder per Mail: Quartiersraum-Ohrnsweg@drk-paedagogik.hamburg