Featured

Erfolgreicher Abschluss: 30 neue Elternlotsen stärken die Integrationsarbeit

Harburg - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Harburg freut sich über den erfolgreichen Abschluss der Schulung von 30 neuen Elternlotsen und Nachbarschaftsmüttern. Diese engagierten Personen werden zukünftig neu zugewanderte Familien mit Kindern in den Stadtteilen Wilstorf, Rönneburg, Langenbek, Sinstorf, Neuwiedenthal und Neugraben-Fischbek unterstützen. Die intensive Schulung fand vom 1. April bis 15. Mai statt und bereitete die Teilnehmer umfassend auf ihre Aufgaben vor.

Elternlotsen sind mehrsprachige Frauen und Männer mit eigener Migrationserfahrung. Sie stehen Familien mit Kindern im Alltag zur Seite, indem sie übersetzen, zu Terminen bei Kindergärten, Schulen, Ärzten oder Behörden begleiten und über Angebote in den Stadtteilen informieren. Ihre Fähigkeit, in der Muttersprache der Familien zu kommunizieren, ist von großem Wert, um Fragen und Probleme zu klären und das Ankommen in der neuen Umgebung zu erleichtern. Die Elternlotsen beteiligen sich zudem aktiv an Kulturveranstaltungen und fördern den kulturellen Dialog sowie die Vernetzung im Stadtteil. Ihr Engagement ist ehrenamtlich - sie erhalten lediglich eine Aufwandsentschädigung und werden von den Projektleitungen fachlich unterstützt und begleitet.

Das DRK Harburg unterhält im Süden Hamburgs drei Elternlotsenprojekte: die "Elternlotsen Harburg-Süd", die "Nachbarschaftsmütter Neuwiedenthal" und die "Elternlotsen Neugraben-Fischbek". Diese Projekte sind Teil eines stadtweiten Netzwerks von insgesamt 28 Initiativen.

Die absolvierte Schulung umfasste zentrale Themen wie Bildung, Gesundheit und Erziehung und beinhaltete Besuche relevanter Einrichtungen. Alle 30 Teilnehmenden - darunter 12 für die Elternlotsen Harburg-Süd, 6 für die Nachbarschaftsmütter Neuwiedenthal und 12 für die Elternlotsen Neugraben-Fischbek - haben die Schulung erfolgreich abgeschlossen und ihr Zertifikat erhalten. Die Gruppe der neuen Elternlotsen ist vielfältig: Sie sind zwischen 20 und 62 Jahre alt und stammen aus 14 verschiedenen Ländern, darunter Syrien, Iran, Marokko, der Ukraine und Afghanistan. Sie beherrschen insgesamt 20 Sprachen, darunter Arabisch, Farsi, Russisch, Türkisch und Ukrainisch.

Jan Gefe, Projektleitung Elternlotsen Harburg-Süd und Neugraben-Fischbek, äußerte sich positiv über den Verlauf der Schulung: "Dieser Schulungsdurchlauf hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Die Teilnehmenden haben sich aktiv eingebracht und viele interessante Fragen gestellt. Es ist besonders erfreulich, dass wir dieses Mal auch einen vergleichsweise hohen Anteil an Männern in unserer Schulung hatten. Die neuen Lotsen bringen frische Impulse in unsere Projekte. Wir sind nun personell wieder gut aufgestellt."



Wer Kontakt zu den Elternlotsen sucht, kann sich an Jan Gefe unter der Mobilnummer 0157-73645726 wenden.