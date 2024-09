Featured

Erfolgreicher Shopping-Sonntag in Harburg: Viele Besucher strömten in die City

Harburg – Viel Betrieb in der Lü, volle Einkaufszentren, Pianoklänge an vielen Orten und zahlreiche Aktionen für die ganze Familie: Der Shopping-Sonntag unter dem Motto „Family Day“ lockte bei gutem Herbstwetter viele Menschen in die Harburger City.

Mit vielen Tausend Menschen die sich in die City aufmachten, wurde die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg. Die Stimmung war fröhlich und die Menschen nutzten die Gelegenheit, gemeinsam bei gutem Wetter zu singen, zu tanzen und die neuesten Herbsttrends zu entdecken.

Sowohl die Einkaufscenter als auch Fachgeschäfte und viele lokale Einzelhändler öffneten ihre Türen und sorgten mit zahlreichen Aktionen dafür, dass dieser Tag ein besonderes Highlight für die ganze Familie wurde.

Der Höhepunkt des Tages war zweifellos das Projekt "play the piano!", das im Rahmen des „Family Day“ seinen glanzvollen Abschluss fand und Besucher wie auch Teilnehmer gleichermaßen begeisterte. Bereits Ende August wurden an zentralen Plätzen in Harburg insgesamt neun kunstvoll von Künstlern gestaltete Klaviere aufgestellt, die nicht nur optisch ein Hingucker waren, sondern auch als musikalische Bühne für alle dienten, die sich ans Klavier setzten.

Zufriedene Gesichter gab es auch im Phoenix-Center, das eine Woche lang seinen 20. Geburtstag feierte. „Unsere gelungene Geburtstags Woche mit vielen Highlights für die Kunden fand am heutigen Sonntag einen großartigen Abschluss“, sagte Centermanagerin Danijela Brko gegenüber harburg-aktuell.

Dort sorgten Sonntag auch die beliebten Gospeltrain-Zwillinge Merito und Rogerio Antonio (Foto unten) für einen magischen Moment: Gemeinsam spielten die beiden auf dem von Künstler Ralf Schwinge gestalteten Piano ein Mini-Konzert. Mit ihrem spontanen Auftritt verzauberten die beiden viele Zuhörer und sorgten für Begeisterung.

Der nächste Shopping-Sonntag findet am Sonntag, 3. November, statt. Dann dreht sich alles um den 20. Harburger Kulturtag.