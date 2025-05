Featured

Erneute Warnstreiks bei der KVG - Ausstand am Dienstag und Mittwoch

Landkreis - Im Zuge des laufenden Tarifstreits mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr Niedersachsen (AVN) hat die Gewerkschaft ver.di zu einem weiteren kurzfristigen und großflächigen zweitätigen Warnstreik aufgerufen.

Die KVG Stade wird am Dienstag, 20. Mai, und am Mittwoch, 21. Mai, abermals bestreikt werden, die Busfahrer treten in den Ausstand.

Der nächste Verhandlungstermin zwischen Arbeitsgeberverband und Gewerkschaft ist für den 28. Mai angesetzt. In bisher drei Verhandlungsrunden hat es keine Annäherung gegeben. Durch den Streik droht der gesamte Regional- und Schulbusverkehr im Landkreis Harburg dann ganz oder zumindest weitestgehend zu entfallen. Betroffen wäre auch das elbMOBIL. Der Streik dauert an beiden Tagen jeweils von Betriebsbeginn bis Betriebsende.

Die Schüler und ihre Eltern werden über die Schulen darüber informiert, dass mit einem Ausfall des Busverkehrs im Landkreis Harburg zu rechnen ist. Der Schulunterricht findet in jedem Fall statt, eine Absage kann der Landkreis im Streikfall nicht anordnen. Die Fahrdienste zu den Förderschulen sind nicht vom Streik betroffen. Fahrgästen wird empfohlen, sich auf der Webseite der KVG rechtzeitig über mögliche Ausfälle ihrer Verbindung zu informieren: www.kvg-bus.de (wg)