Erneuter Streik bei der Stadtreinigung von Samstag bis Montag

Harburg - Erneuter Streik bei der Stadtreinigung. Diesmal legen die Mitarbeiter von Samstag, 8. März, bis einschließlich Montag, 10. März, die Arbeit nieder. Deshalb wird es zu Einschränkungen in der Müllabfuhr, der Sperrmüllabfuhr, der Reinigung, sowie auf den Recyclinghöfen und in der mobilen Problemstoffsammlung kommen.

Die Abfuhr der gelben Hamburger Wertstofftonnen und -säcke ist von der Bestreikung nicht betroffen.

Nach aktueller Lage werden laut Stadtreinigung die Recyclinghöfe im Süden Hamburgs geschlossen bleiben. Wer unbedingt auf einem Recyclinghof Abfälle entsorgen muss, dem in Wandsbek (Wilma-Witte-Stieg 6), Billbrook (Liebigstraße 66) und Bahrenfeld (Rondenbarg 52a) während des Warnstreiks mit einer Notbesetzung Samstag und Montag (8.00 – 17.00 Uhr) zur Verfügung. Zusätzlich wird der Recyclinghof in Sasel (Volksdorfer Weg 196) am Samstag ausschließlich für private Grünabfälle geöffnet sein. zv