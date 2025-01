Featured

Erster Schnee im neuen Jahr: Harburg am Wochenende ein Wintermärchen?

Harburg – Der erste Schneefall im neuen Jahr verwandelte Harburg Stadt und Land am Freitagmorgen in eine schöne Winterlandschaft, sorgte aber gleichzeitig für glatte Straßen und Wege. Das letzte Mal gab es im November Schnee in Harburg.

Der Winterdienst der Stadtreinigung war Freitag seit 2 Uhr Hamburg weit mit 725 Einsatzkräften und etwa 360 Fahrzeugen im Volleinsatz. Es kam in Hamburg zu einigen kleineren Unfällen.

Wegen der Witterungsbedingungen musste die Köhlbrandbrücke von der Polizei über die Mittagszeit kurzzeitig gesperrt werden. Sie ist aber mittlerweile wieder freigegeben teilte die Polizei auf "X" mit.

Auch in den kommenden Tagen bleibt uns das winterliche Wetter erhalten: Am Wochenende liegen die Temperaturen teilweise unter null Grad und es kommt weiterhin zu Schneefall. Ab Montag wird es wärmer und es beginnt zeitweise kräftig zu regnen.