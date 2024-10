Featured

Vortrag beim Imkerverein: Manuka-Honig – Was ist an der Wunderwirkung dran?

Harburg – Was ist dran am Manuka-Honig? Einerseits soll der Honig aus Neuseeland Dank seiner antibakteriellen Wirkung soll er bei verschiedensten Beschwerden helfen, etwa gegen Entzündungen und zur Unterstützung der Wundheilung. Andererseits ist er aufgrund seines hohen Preises nicht nur umstritten, sondern auch bei Lebensmittelfälschern sehr beliebt.

Die Frage „Manuka-Honig – Was ist an der Wunderwirkung dran?“ soll am Dienstag, 29. Oktober, auf der Jahnhöhe beantwortet werden: Der Imkerverein Harburg-Wilhelmsburg lädt zum Vortrag über Manuka-Honig und die Imkerei in Neuseeland ein.

Referentin ist die neue Leiterin des Instituts für Bienenkunde in Celle, die gebürtige Oldenburgerin Dr. Gertje Petersen. Die Tiermedizinerin promovierte an der Universität Dunedin, Neuseeland, und arbeitete fast zehn Jahre in der Beratung großer Imkereien in Neuseeland.

Als Leiterin des Instituts ist es ihr ein Anliegen, die Imker in Niedersachsen und Hamburg bestmöglich zu unterstützen und die Beziehungen zwischen den Akteuren in Bienenzucht, Bestäubung und Honigproduktion zu stärken.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und findet beim Harburger Turnerbund, Vahrenwinkelweg 28 statt. Imker und Gäste sind willkommen, der Eintritt ist kostenlos.