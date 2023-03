Für ganz Spontane: Am 23. März gibt es "Trauung to go" in der Pauls-Kirche in Heimfeld

Heimfeld - Unkompliziert den kirchlichen Segen für die Ehe erhalten. Am 23. März geht das in der St. Paulus-Kirche in Heimfeld. Sogar ganz spontan. "Trausegen to go" heißt die vierstündige Gelegenheit, die um 17 Uhr startet.

Man mag es kaum glauben. Man kann sich an dem Tag in der St. Paulus-Kirche richtig kirchlich trauen lassen. Dafür muss man die Heiratsurkunde des Standesamtes und die Personalausweise mitbringen. Wer lediglich seine Ehe etwas aufpeppen will durch die Auffrischung des Trauversprechens oder den kirchlichen Segen für die bestehe Ehe bekommen möchte, der kann auch ganz ohne Papiere vorbei kommen.

Die Idee stammt aus Süddeutschland. Dort wurde so eine Veranstaltung bereits durchgeführt - und das mit Erfolg. Das hat die Harburger Kirchengemeinde inspiriert es auch einmal hier zu versuchen.

Nun ist man in Harburg gespannt, wie viele Eheleute die Chance nutzen. Die Kirche ist an dem Tag geschmückt. Das Pfarr- und Gastgeber-Team steht bereit. Es gibt schöne Musik, Sekt zum Anstoßen wird auch kaltgestellt sein und natürlich fehlt, so kündigt es die Gemeinde an, auch ein Hochzeitstörtchen nicht. zv